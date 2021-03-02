На Ставрополье показатели заболеваемости по гриппу и респираторным инфекциям значительно ниже эпидемического уровня

На сегодняшний день в крае показатель заболеваемости по гриппу и ОРВИ ниже эпидемического порога на 35%. Эпидпороговые показатели не превышены ни в одной возрастной группе.

Этому способствовал комплекс мер, реализованных в регионе. Об этом сообщил глава регионального минздрава Владимир Колесников на брифинге в правительстве края.

- В крае было привито около 60 процентов населения - это порядка 1,5 млн человек. В первую очередь иммунизацию прошли дети, студенты, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. В результате была создана необходимая иммунная прослойка населения, которая позволила избежать характерного для февраля прироста заболеваемости по гриппу и другим респираторным инфекциям, - отметил Владимир Колесников.

Первоочередной задачей на сегодняшний день министр назвал создание иммунной прослойки по коронавирусу, что позволит избежать роста распространения заболевания в крае.