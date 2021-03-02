Более 36 тысяч ставропольских школьников готовятся к выпускному экзамену

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году. Из-за коронавируса она пройдет по упрощенным правилам.

Так, девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить, пройдя ОГЭ только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам - русскому языку и математике.

На этом основании они получат аттестат. Те, кто планирует продолжить обучение в вузе, должны сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые необходимы для поступления.

Единый госэкзамен проведут также для выпускников прошлых лет, которые планируют поступать в вузы, и десятиклассников, готовых сдать экзамены досрочно.

Ребята, претендующие на получение аттестата с отличием и медаль «За особые успехи в учении», должны иметь оценки «отлично» по всем предметам учебной программы 10-11-х классов. При этом отличникам, поступающим в вуз, нужно набрать не менее 70 баллов по русскому языку и удовлетворительные результаты про выбранным для поступления предметам.

По данным регионального министерства образования, на Ставрополье в этом году в государственной итоговой аттестации примет участие более 36 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.