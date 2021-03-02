О пользе рекордного снегопада на Ставрополье рассказал доктор наук

По словам доктора географических наук и кадастров СКФУ Алексея Лысенко, выпавшие осадки решили проблему нехватки воды в почве. Об этом сообщает ИА «Победа26».

Когда снег начал подтаивать, он наполнил влагой верхние слои почвы, которые остро нуждались в воде. Однако так произошло не везде из-за особенностей ландшафта края.

- Но Ставрополь, который расположен здесь, считается аномальной территорией в климатическом отношении, поэтому интерполировать её на весь край проблематично. Так что благоприятная для озимых ситуация сложилась не везде, - рассказал Лысенко.

Скорое потепление в регионе может привести к резкому увеличению уровня воды в водоемах, а после к паводкам. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, ведомства готовы к таким ситуациям.

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