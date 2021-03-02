Ставропольцы пожаловались властям на главные проблемы края - аналитика

Ямы на дорогах Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Главными проблемами для жителей Ставропольского края стали коронавирус, дороги, медицина и ЖКХ. Об этом сообщает аналитический центр «Рейтинг.Победа26».

Жалобы, которые граждане размещали в социальных сетях, собрала специальная система «Инцидент-Менеджмент» в единую базу. После этого данные были отсортированы и направлены в компетентные органы власти.

За январь 2021 года система проанализировала более 79 тысяч запросов пользователей и выявила, какие темы волновали ставропольцев больше всего.

На первом месте оказалась проблема коронавируса, на втором - здравоохранения. После по порядку расположились дороги, вопросы социальной сферы жизни общества, благоустройство, ЖКХ и образование.

Примечательно, что ставропольцы гораздо активнее интересовались темами образования и ЖКХ в декабре 2020 года.