Жители Ставрополя подали больше всего жалоб на проблемы региона

По данным аналитического центра «Рейтинг.Победа26», в январе 2021 года жители Ставрополя подали жалоб во много раз больше, чем жители других городов края.

Для сбора данных о претензиях жителей Ставрополья использовали систему «Инцидент-Менеджмент». Программа анализирует, о чем пишут в социальных сетях, вычленяет жалобы и направляет их в органы власти.

Более 1200 жалоб оставили в Ставрополе. Это почти на 200 меньше, чем в декабре 2020 года. Вторым городом, где граждане активно интересуются проблемами края, стал Пятигорск. Самым неконфликтным оказался Лермонтов.

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Ставропольцы пожаловались властям на главные проблемы края - аналитика

Аналитический центр собрал все жалобы жителей региона и вывел некоторые данные (подробнее).