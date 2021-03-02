Главным источником жалоб ставропольцев стал Instagram

Фрагмент из аналитической выкладки центра «Рейтинг.Победа26»
Фото: Из материалов пресс-службы
Аналитический центр «Рейтинг.Победа26» представил развернутый анализ данных, собранных системой «Инцидент-Менеджмент». Программа собирала информацию с жалобами ставропольцев, сортировала, а затем отправляла в различные ведомства.
Согласно данным центра, наиболее открытой для выражения претензий площадкой стал Instagram. После него самым популярным является «ВКонтакте», затем «Одноклассники», Facebook и Twitter.
Примечательно, что жители Ставрополя, Кисловодска и Пятигорска гораздо чаще обращались к сети Facebook, чем другие города.
НАПОМНИМ:
Ставропольцы пожаловались властям на главные проблемы края - аналитика
Аналитический центр собрал все жалобы жителей региона и вывел некоторые данные (подробнее).