Советский округ направил в три раза больше претензий властям, чем в декабре 2020

Ставрополь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным исследования аналитического центра «Рейтинг.Победа26», в январе 2021 года жители Ставрополя, Ессентуков и Советского округа направили много запросов и жалоб в органы власти. По сравнению с декабрем 2020 года, их количество увеличилось в 3,3 раза.

- Увеличение количества сообщений, поступивших от жителей Советского городского округа в январе 2021 года, произошло за счет вопросов по вакцинации и лекарственного обеспечения, - цитирует ИА «Победа26 » начальника управления по работе с обращениями граждан аппарата Правительства Ставропольского края Марию Булавину.

Рост количества сообщений в Советском городском округе идет на фоне общего снижения градуса активности граждан. Больше всего уровень претензионности снизился в Невинномысске.

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Специальная программа собрала претензии жителей Ставрополя и провела их анализ (подробнее об этом здесь).