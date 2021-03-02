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Недвижимость

«Не хотят правильно работать»: активисты назвали ошибки реставрации в Пятигорске

Общественная организация «Том Сойер Фест» высказалась о подходе властей к реставрации старинных домов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Карикатура

Карикатура

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Главная проблема в том, что подрядчики не умеют или не хотят правильно и тонко работать со старыми зданиями, заявили организаторы «Том Сойер Фест» в Instagram.

- Отсутствует нормативная база, регламентирующая требования к материалам и методам выполнения работ, то есть доходный дом XIX века и «хрущёвку» ремонтируют, используя одинаковые материалы и технологии, - написали они в посте.

Реставраторы сейчас не сильно беспокоятся о сохранении оригинальности фасадов старинных построек. Они просто замазывают все штукатуркой, на которую уходят большие деньги. По мнению активистов, к таким домам нужен принципиально другой подход.

Напомним, «Том Сойер Фест» - фестиваль реставрации и ремонта исторических зданий во многих городах России. Все работы выполняются силами добровольцев на деньги спонсоров программы.

Первый фестиваль состоялся в 2016 году в Самаре.

Строительство и ремонт