Президент России поблагодарил ставропольских поисковиков за вклад в историю

Поисковики Андрей Бекичев и Марина Кирей получили благодарность от президента России Владимира Путина за работу в рамках празднования 75-летия Победы. Весь 2020 год они работали в проекте «Дорога к обелиску»: искали захоронения в Пятигорске, устраняли неточности в истории семей солдат.

Поисковики входят в ставропольское отделение ООД «Поисковое движение России». За год они выявили и уточнили около 200 фамилий солдат Красной армии.

- Мы не только находим новые, неизвестные места захоронений, но и устраняем различные неточности. Проверяем инициалы, буквы в именах и фамилиях красноармейцев, ошибочно указанные на памятных плитах места захоронений. Именно такого рода ошибки часто затрудняют поиск семьями своего павшего родственника, - рассказала о своей работе поисковик Марина Кирей.

Списки новых фамилий отправили в органы власти для обновления памятных плит на братских могилах.