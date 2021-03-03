Последние новости Ставрополя на 3 марта 2021: новая должность в школах, снятие ограничений для гостиниц и важное о Масленице

В регионе для гостиниц, пансионатов, баз отдыха, гостевых домов и других видов организаций, оказывающих услуги по временному коллективному или индивидуальному размещению смягчены коронавирусные ограничения.

Количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 ставропольцев достигло 62759 человек. Полностью завершили иммунизацию 29418 человек. Тем временем, общее число зараженных составило 47482, умерших - 1089.

Ставропольский край стал одним из 10 регионов, в которых стартует пилотный федерального проекта по развитию воспитательной составляющей школьного образования. В рамках данного проекта в школах вводится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Этот человек будет отвечать не только за общую воспитательную работу, но и контролировать внешкольный досуг учащихся.

Ставропольские поисковики получили благодарность от президента России. За год Андрею Бекичеву и Марине Кирей удалось установить и уточнить около 200 имен красноармейцев. На основании собранной ими информации на памятные плиты братских могил нанесут новые фамилии, а также устранят ошибки в старых, что поможет семьям в поисках их погибших в Великой Отечественной войне родственниках.

Стало известно, состоятся ли масленичные гулянья в Ставрополе в 2021 году.