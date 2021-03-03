Погода в Ставрополе 3 марта 2021 года: буря мглою небо кроет

Погода в Ставрополе 3 марта 2021 года не поменяется с точки зрения градусов (до плюс 2 ночь, до плюс 4 днем), но по ощущениям будет гораздо холоднее, чем накануне - по данным Ставропольского Гидрометцентра, в краевой столице до 20-22 м/с поднимется ветер. Он принесет с собой дождевые тучи.

По прогнозу, буря надолго не задержится. Уже 4 числа ветер стихнет вдвое, а воздух еще немного прогреется. Эх, а ведь как хорошо было в Ставрополе год назад - был установлен температурный рекорд, в эти дни стояла 20-градусная жара! Кстати, рекорд со знаком минус синоптики зафиксировали в 1983 году - тогда похолодало до минус 17,5 градусов.