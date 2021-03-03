В Ставропольском крае 3 марта прогнозируется мокрый снег, дождь, сильный ветер

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 3 марта днем местами по краю прогнозируются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. На территории региона - порывы западного ветра 17-22 м/с.

Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения: не выезжайте на дороги на летней резине.