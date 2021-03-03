В Ставрополе 3 марта из-за снегопада образовался транспортный коллапс

Фото: https://vk.com/26stav

В Ставрополе 3 марта утром снова повалил сильный снег: порывы западного ветра 17-22 м/с. На дорогах - гололедица. Непогода снова стала причиной транспортного коллапса в краевом центре.

Сегодня утром многие горожане вынуждены были простоять в пробках, стать свидетелями, и к сожалению, участниками ДТП.

https://vk.com/26stav

В соцсети работающие ставропольцы жалуются, что не могут до сих пор добраться до места работы.

- Сегодня в Ставрополе пробки 9 баллов. Водители стоят, буксуют на ровном месте. Такое ощущение, что люди уже на летнюю пересели. Песка нет, все пропало. Как теперь по городу передвигаться, - пишут ставропольцы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения: не выезжайте на дороги на летней резине.