В Невинномысске директор предприятия «Кубаньмонтажстрой задолжал сотрудникам зарплату

В феврале в следственный отдел по городу Невинномысск обратились два работника ООО «Кубаньмонтажстрой». По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы».

Выяснилось, что руководитель предприятия с мая по август 2019 года не выплачивал заработную плату двум монтажниками предприятия.

Сумма задолженности по заработной плате перед работниками составила 340 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

В ходе предварительного следствия по возбужденному уголовному делу задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

В Невинномысске директор предприятия «Кубаньмонтажстрой ответит за невыплаты зарплаты сотрудникам