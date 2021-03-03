В Ставрополе на пешеходном переходе водитель-лихач сбил ребенка

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 2 марта, около 13:30 в Ставрополе. Водитель КИА ОПТИМА, двигаясь по проспекту К. Маркса со стороны улицы Войтика в направлении улицы Гражданская, не уступил дорогу и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С переломом ноги 12-летний школьник доставлен в больницу.

За рулем легковушки был 28-летний житель Буденновска, который за последние 2 года 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, в том числе более, чем на 60 км в час.

По факту ДТП проводится проверка.

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