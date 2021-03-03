В Ставрополе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел 2 марта, около 19:00, на улице Мира в Ставрополе. Там водитель легковушки в районе дома №117 не уступил дорогу и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся, не оказав помощи и не сообщив о произошедшем в экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

66-летняя женщина получила травму головы и перелом ноги. Сейчас устанавливают личность водителя. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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