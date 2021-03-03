Эксперты оценили бальнеологические достоинства Мамисона

Мамисон обладает ресурсами, чтобы стать не только горнолыжным, но и оздоровительным курортом.

По словам Нины Гуриевой, «бальнеологическая составляющая Мамисона так же важна, как и ее горнолыжный профиль - потому что она обеспечит всесезонность Мамисона и качественно новый оздоровительный туризм на этом курорте.

- Гидроминеральную базу Мамисона можно разделить на два участка. Это Тибское месторождение Минеральных вод и, собственно, Мамисон. Тибское месторождение минеральных вод - это уже подготовленная к освоению гидроминеральная база для развития будущего курорта. Здесь есть абсолютно все, что предполагается для строительства санаторно-курортного учреждения. Прекрасные ландшафты, то самое альпийское великолепие. И самое главное - подготовленная база. Мы имеем два типа абсолютно уникальных минеральных вод. Это «Тиб-1», по своему эффекту его можно считать аналогом «Боржоми» и «Бжни», и «Тиб-2» - аналог «Нафтуси», только в отличие от последней, ее можно транспортировать, вода поддается хранению за счет того, что содержит в своем составе естественный консервант - углекислоту. Вода изумительная и уникальная, обладает мощным диуретическим и антивоспалительным эффектом. Показатель того - стихийные палаточные городки, которые образовываются возле скважины летом.

Нина Гуриева

Запасы воды значительны, это значит, что можно охватить большое число отдыхающих, отметила Нина Гуриева:

- Если подняться к Мамисону, то на этом участке тоже можно говорить о наличии углекислых минеральных вод. И если в Тибе уже имеется готовая гидроминеральная база для освоения, то в Мамисоне сейчас все на стадии геолого-исследовательских работ. Геологи уже провели поисково-оценочные работы и обнаружили ценные воды, запасы составляют более 320 кубометров в сутки, что тоже достаточно много. Здесь тоже обнаружены очень ценные воды, которые по своему эффекту схожи с дарсунскими и кисловодскими нарзанами.

Напомним, год назад в Северной Осетии приняли очень значимый для республики документ - «Концепция развития бальнеологии республики». Было выделено 7 бальнеоклиматических дестинаций, каждая из которых замечательна.

И Мамисонская одна из них. На первом этапе здесь планируют создать питьевые бюветы и питьевые галереи, приезжие смогут освоить для начала питьевое лечение. На втором этапе, после исследований геологов, бурения скважин, после того, как запасы будут утверждены по промышленным категориям, можно будет говорить о создании стационарных санаторно-курортных объектов. Вся бальнеологическая инфраструктура должна четко вписываться в генплан.

- Когда мы находим природный лечебный ресурс, наша задача - не просто найти его, а сохранить в том качестве, каком дала природа, - подчеркнула Нина Гуриева. - А для этого нужно грамотно эксплуатация и горно-санитарная охрана.