В Ставрополе патрульные машины будут сопровождать спецтехнику, которая обрабатывает дороги

3 марта на ряд районов Ставрополья обрушилась непогода. Ставрополь и близлежащие районысиноптиков, снежные осадки только усилятся, и уже к середине дня доберутся до региона КМВ, а затем и до восточных районов.

Из-за обиль засыпало снегом. По удар стихии попал Шпаковский и Кочубеевский округа. По прогнозам ных осадков в столице региона, Госавтоинспекция приняла решение о сопровождении спецтехники, осуществляющей обработку проезжей части, патрульными автомобилями.

Автоинспекторы осуществляют постоянный надзор за дорожным движением: проверяют состояние дорог, осматривают территории обслуживания на предмет необходимости оказания помощи попавшим в трудную ситуацию участникам движения.

Так в Шпаковском округе на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель большегруза не справился с управлением и въехал в разделительный отбойник. Сейчас патрульный экипаж вручную регулирует движение, чтобы избежать затора.

Непогода также уже создает проблемы в организации дорожного движения в Кочубеевском округе.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.

Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.

Строгое соблюдение мер предосторожности и взаимное уважение участников движения позволит избежать автоаварий и заторовых ситуаций на дорогах!