На дороге «Подъезд к городу Ставрополю» может образоваться затор из-за ДТП с грузовиком

3 марта в Шпаковском округе на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель большегруза не справился с управлением и въехал в разделительный отбойник. Сейчас патрульный экипаж вручную регулирует движение, чтобы избежать затора.

Непогода также уже создает проблемы в организации дорожного движения в Кочубеевском округе. Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.

Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 3 марта утром снова повалил сильный снег: порывы западного ветра 17-22 м/с. На дорогах - гололедица. Непогода снова стала причиной транспортного коллапса в краевом центре.

Сегодня утром многие горожане вынуждены были простоять в пробках, стать свидетелями, и к сожалению, участниками ДТП.