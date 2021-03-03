На Ставрополье разрешили на 100 процентов заполнять театральные и концертные залы

В Ставропольском крае смягчили часть ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Так, теперь родителям разрешено присутствовать на детских утренниках. Однако с условием соблюдения требований эпидбезопасности.

Еще сняли ограничение по 50-процентной заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том числе концертов, театральных постановок и других. Полноценную работу также возобновляют парки культуры и отдыха.

Теперь можно прогулять не только с детьми, но пожилыми родственниками. Еще одна хорошая новость для любителей культурного отдыха: отменено ограничение по количеству посетителей выставочных залов и музеев, а также читальных залов библиотек.

Также в нашем регионе набирает обороты и вакцинация против коронавируса. Прививку уже получили свыше 62,8 тысячи человек.

Однако расслабляться рано — коронавирус все еще опасен. Так, за последние сутки от инфекции скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья Владимиров возобновил работу гостиничного бизнеса.

Руководителям предприятий надо уведомить инстанции до начала деятельности.