«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией новый детсад в Карачаево-Черкесии

Фото: Россети

«Россети Северный Кавказ» подключили к электрическим сетям новый детский сад в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии. Для обеспечения электроэнергией дошкольного учреждения специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» хозспособом построили около 100 метров линий электропередачи 10 кВ. В результате детскому саду выдано 120 кВт мощности.

Аул Сары-Тюз является одним из самых больших населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Здесь проживают более 4 тысяч человек. Необходимость в строительстве нового дошкольного учреждения в ауле возникла уже давно. Торжественное открытие нового здания детского сада запланировано в текущем месяце, поэтому для его обеспечения электроэнергией специалисты филиала своевременно выполнили весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий.

Данное образовательное учреждение рассчитано на 80 детей и построено в рамках реализации регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования» нацпроекта «Демография». В настоящее время здесь завершаются работы по внутренней отделке помещении и благоустройство территории.

- Обеспечение электроэнергией строящихся в республике социальных учреждений входит в число наших приоритетных направлений работы. Только в прошлом году филиал выполнил весь комплекс необходимых мероприятий для подключения к сетям учреждений культуры, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов в семи населенных пунктах Карачаево-Черкесии. В ближайшее время необходимая мощность будет выдана еще двум строящимся дошкольным учреждениям, - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Энергетики напоминают, что потребители Карачаево-Черкесии для ускоренного подключения к электросетям могут воспользоваться интерактивными сервисами, предоставляемыми на портале электросетевых услуг компаний «Россети» https://www.портал-тп.рф. Посредством сервиса удаленно можно подать заявки на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.