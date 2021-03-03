Жители Ставрополя и Михайловска смогут экономить на услугах связи

Благодаря пакетным тарифам абоненты МТС получают удобный единый доступ ко всем видам телеком-услуг. Все сервисы внутри таких тарифов объединены для удобства одним счетом, и абонентская плата списывается с мобильного телефона.

Кстати, абоненты таких тарифов не только экономят, но и получают дополнительные выгодные опции. Например, можно делиться скидками, создавать группы для близких и друзей и бесплатно звонить другу другу, управлять расходами детей или пожилых родителей.

Сегодня на Ставрополье доступны к подключению тариф «Весь МТС Супер» и «Мы МТС+». Сюда входят до 2500 минут на все сети края, безлимитный мобильный интернет и звонки на МТС, домашний интернет до 100 Мбит/сек и цифровое ТВ с сотнями каналов. Для абонентов, подключившихся или перешедших на указанные тарифы, первый месяц в подарок.

Цена пакетных предложений - от 890 рублей в месяц. При этом, в зависимости от выбранного тарифа, экономия от использования пакетного предложения может превышать 50% или 1200 рублей, по сравнению с аналогичными расходами на услуги связи, интернета и ТВ при оплате отдельными счетами. Узнать о технической возможности подключения пакетного тарифа можно здесь.