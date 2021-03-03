Жительница Ставрополья требует 108 тысяч за падение на мокром полу

Елена Васильева обратилась в Туркменский районный суд с иском к владельцу магазина, передает пресс-служба суда.

Женщина поскользнулась на мокром от снега полу и упала. Врачи установили, что ее здоровью был нанесен вред средней тяжести. С документами от врачей Васильева обратилась в суд. От предпринимателя Рашиды Нажмудиновой она требует 108975 рублей.

- Истец считает, что ее падение, и как следствие причинение вреда здоровью, произошло по вине владельца магазина, которая в зимний период не предусмотрела должного напольного покрытия в торговом павильоне, - сказано в сообщении суда.

Адвокат Вадим Афанасьев рассказал, на что могут рассчитывать истцы с похожими претензиями.

- В таких делах можно доказать вину собственника, но есть много нюансов. Если собственник не поставил предупреждающих знаков, то это уже делает виновным хозяина места и любого, кто ответственен по делу. В этом случае можно, как минимум, рассчитывать на возмещение трат на лечение. Моральную компенсацию получить сложнее. Там должна быть работа с психологом, должен быть нанесен какой-то вред психологическому здоровью человека или как-то затруднить жизнь. Но и то на большую компенсацию рассчитывать не надо.

Какой исход был в похожем деле 2016 года - в материале "КП".