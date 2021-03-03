Юрист оценил шансы жительницы Ставрополья отсудить 108 тысяч за падение в магазине

Юрист Вадим Афанасьев оценил шансы жительницы Ставрополья Елены Васильевой на взыскание денег за падение в магазине.

- В таких делах можно доказать вину собственника, но есть много нюансов. Если собственник не поставил предупреждающих знаков, то это уже делает виновным хозяина места и любого, кто ответственен по делу. Можно рассчитывать на возмещение трат на лечение. Моральную компенсацию получить гораздо сложнее. Там должна быть работа с психологом, должен быть нанесен какой-то вред психологическому здоровью человека. Но и то на большую компенсацию рассчитывать не надо, - сказал Афанасьев в беседе с "КП".

В феврале в Туркменский районный суд поступил иск Елены Васильевой к Рашиде Нажмудиновой. Согласно открытым данным, женщина поскользнулась в магазине на мокром от снега полу. Медики считают, что здоровью пострадавшей был нанес вред средней тяжести. За падение Васильева хочет от бизнесмена 108975 тысяч рублей.

- Истец считает, что ее падение, и как следствие причинение вреда здоровью, произошло по вине владельца магазина, которая в зимний период не предусмотрела должного напольного покрытия в торговом павильоне, - сказано в сообщении.

Чего добилась учительница в похожем деле 2016 года - в материале "КП".