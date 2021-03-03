В Ставрополе 3 марта в усиленном темпе идет расчистка снега

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе сейчас чистят от снега дорожные знаки и прибордюрные участки. Порядка 110 снегоуборочных машин в три смены расчищают основные дорожные магистрали.

Уже около месяца коммунальная техника работает на улицах города круглосуточно, и первые дни весны тоже ознаменовались метелью и снегопадом.

Особое внимание при очистке уделяется городским магистралям, по которым ходит общественный транспорт и подъездным дорогам к социальным объектам.

Параллельно с уборкой снега осуществляется его вывоз. На сегодняшний день из Ставрополя вывезено уже более 20 тысяч тонн снега. Одновременно дороги и тротуары посыпаются песко-соляной смесью – ее с начала снегопадов израсходовано порядка 37 тысяч тонн.

Оперативно обрабатываются заявки, поступающие в ЕДДС, связанные с угрозой падения сосулек и гололедом.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что с утра лично контролирует процесс работы коммунальных служб на дорогах.

Также он показал, как функционирует система мониторинга работы коммунальной техники по городу, в которой специалисты отслеживают, сколько, какие именно и где задействованы снегоуборочные машины.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 3 марта в Шпаковском округе на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель большегруза не справился с управлением и въехал в разделительный отбойник. Сейчас патрульный экипаж вручную регулирует движение, чтобы избежать затора.

Непогода также уже создает проблемы в организации дорожного движения в Кочубеевском округе. Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям региона быть предельно внимательными и бдительными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе патрульные машины будут сопровождать спецтехнику, которая обрабатывает дороги

По прогнозам синоптиков, снежные осадки только усилятся, и уже к середине дня доберутся до региона КМВ, а затем и до восточных районов (подробнее)