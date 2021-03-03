В Дагестане предпенсионер создал подпольный цех по производству боевого оружия

В Кайтагском районе Дагестана обнаружен подпольных цех, в котором 62-летний мужчина переделывал гражданское оружие под стрельбу боевыми патронами. Выявили противоправную деятельность предпенсионера полицейские во время операции «Оружие».

На чердаке дома пожилого мужчины были найдены самодельные пистолеты и несколько пневматических. А в подвале дома пожилой гражданин установил станки, запасся слесарными инструментами и занимался переделкой оружия. Также в цеху найдены четыре самодельных кинжала, рукоятка от ПМ, более 156 патронов и почти 30 гильз разного калибра.

- Правоохранителями изъятое направлено на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Стражам порядка пожилой человек заявил, что оружие он нашел пару лет назад на окраине села, а патроны - во время разбора старого соседского дома. Наличие токарных станков в подвале объяснять он не стал.

В ведомстве отметили, что заведено уголовное дело по статьям: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия".