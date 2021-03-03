Экс-сотруднику ГИБДД Ставрополья грозит до 8 лет тюрьмы за взятки

В Ставрополе утвердили обвинение для бывшего сотрудника ГИБДД. Мужчина фигурирует в деле о взятках, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

За ежемесячные выплаты сотрудник помогал местным предпринимателям осуществлять перевозки без трудностей. Когда транспорт останавливали, водитель сообщал об этом посреднику. Тот уведомлял обвиняемого, а он в свою очередь связывался с инспектором.

В период с ноября 2018 по январь 2019 года экс-сотрудник ГИБДД таким образом заработал больше 470 тысяч рублей.

- Экс-сотрудник ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю обвиняется в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.