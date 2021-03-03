Более 66 тысяч ставропольцев вакцинировались от коронавируса

В Ставропольском крае смягчили часть ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса Фото: Архив "КП"

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 уже иммунизированы 66322 человека. Полностью привиты 32210 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2160 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 30980 человека, из них 1188 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае смягчили часть ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Так, теперь родителям разрешено присутствовать на детских утренниках. Однако с условием соблюдения требований эпидбезопасности.

Еще сняли ограничение по 50-процентной заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том числе концертов, театральных постановок и других. Полноценную работу также возобновляют парки культуры и отдыха.