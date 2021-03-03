Во Владикавказе задержали крупного сбытчика героина, прикидывавшегося туристом

Во Владикавказе наркополицейские задержали распространителя героина, ликвидировав крупный канал сбыта сильнодействующего наркотика. Под видом туриста злоумышленник приехал в Северную Осетию и планировал продать в столице республики больше полутысячи разовых доз героина.

- Он проживал на съемной квартире, где самостоятельно расфасовывал наркотик и готовил координаты для будущих тайников, - рассказали в полиции РСО-Алания. - Был задержан с поличным при осуществлении первой же закладки. При досмотре у него нашли 24 фольгированных свертка с веществом бежевого цвета, которое согласно экспертизе является сильнодействующим наркотическим средством «героин».

У него дома изъяли еще больше 60 граммов наркотика. Задержанный заключен под стражу и подозревается в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.