Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Во Владикавказе задержали крупного сбытчика героина, прикидывавшегося туристом

Только в этом городе он планировал продать больше полутысячи разовых доз сильнодействующего наркотика
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Во Владикавказе наркополицейские задержали распространителя героина, ликвидировав крупный канал сбыта сильнодействующего наркотика. Под видом туриста злоумышленник приехал в Северную Осетию и планировал продать в столице республики больше полутысячи разовых доз героина.

- Он проживал на съемной квартире, где самостоятельно расфасовывал наркотик и готовил координаты для будущих тайников, - рассказали в полиции РСО-Алания. - Был задержан с поличным при осуществлении первой же закладки. При досмотре у него нашли 24 фольгированных свертка с веществом бежевого цвета, которое согласно экспертизе является сильнодействующим наркотическим средством «героин».

У него дома изъяли еще больше 60 граммов наркотика. Задержанный заключен под стражу и подозревается в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Криминал