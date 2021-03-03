В Ставрополе 3 марта из-за снегопада затруднено движение транспорта

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Март в этом году пришел не менее суровый, чем февраль. Снег сегодня, 3 марта начался около 07:30 и работа снегоуборочной техники совпала с основным транспортным потоком. Движение затруднено до сих пор.

Улицы краевого центра посыпают пескосоляной смесью. В этом помогают ГИБДД, машины ДПС сопровождают коммунальную технику. Также прочищают дорожные знаки и светофоры от налипшего снега. - Будьте осторожны на дорогах. Непогода сохранится еще надолго. По подсчетам экспертов, такого снежного февраля Ставрополь не видел уже более 40 лет.

В связи с тем, что март планируется также относительно холодным и богатым на осадки, в администрации города принято решение сохранить график работы коммунальных служб в усиленном режиме - в 3 смены, - поделился первый заместитель главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сейчас чистят от снега дорожные знаки и прибордюрные участки. Порядка 110 снегоуборочных машин в три смены расчищают основные дорожные магистрали.

Уже около месяца коммунальная техника работает на улицах города круглосуточно, и первые дни весны тоже ознаменовались метелью и снегопадом.

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