Прокуратура Ставрополья нашла нарушения в работе маршруток 24 февраля

Прокуратура Ставропольского края выявила нарушения в организации движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку организовали после публикаций в соцсетях. Согласно ним, 24 февраля в Ставрополе были перебои в работе маршруток и троллейбусов.

- Установлено, что министерством дорожного хозяйства и транспорта края с момента перераспределения полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Ставрополя не проводились мероприятия по контролю за деятельностью по перевозке пассажиров, - сказано в сообщении ведомства.

На имя министра дорожного хозяйства края вынесено представление об устранении проблем. Акт находится на рассмотрении.