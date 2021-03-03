В Ставропольском крае к ночи 4 марта прекратятся метели

3 марта с раннего утра Ставрополь оказался в руках «холодного марта». Около 07:30 начался сильный снегопад, и работа снегоуборочной техники совпала с основным транспортным потоком. Движение затруднено до сих пор.

- Погодные условия в столице региона оставляют желать лучшего. Будьте терпимее и не оставляйте без помощи попавших в сложную дорожную ситуацию! – прокомментировали сегодня в пресс-службе управления УГИБДД по Ставрополю.

Тем временем ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова рассказала «КП-Северный Кавказ», что 4 марта днем будет относительно тепло, не будет ветра. А 5-6 марта в нашем регионе прогнозируется прекрасная погода, без ветра и осадков. Днем, 5, 6 марта ожидается до +12.

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