В Кисловодске начали восстанавливать исторический центр за счет курсбора

Город-курорт Кисловодск Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Реставрационные работы проведут на деньги с курортных сборов, сообщила пресс-служба администрации Кисловодска. Будут установлены скамейки и уличные фонари, восстановлены дорожки.

Отдельной задачей является расчистка склона между Бородинским переулком и улицей Шаляпина. Он давно заброшен, а земля долгая время была разрозненна между собственниками. Теперь же администрация города хочет превратить его в «исторический уголок».

— Для определения архитектурных и ландшафтных элементов проектировщики использовали исторические фотографии, делали упор на стиль, который был присущ Кисловодску начала 20 века. Правда, чтобы облагородить склон, нужна масштабная уборка — за столетие он превратился в сухостойные заросли, — сказано в сообщении пресс-службы.

Также власти хотят восстановить смотровую площадку у пансионата «Скала», полностью убрать сухостой и вернуть к работе уличный лифт.