В Кисловодске власти взяли под контроль русла рек для избежания затоплений

Водоем Фото: Из материалов пресс-службы

Как сообщает пресс-служба мэрии Кисловодска, глава муниципалитета Александр Курбатов поручил ведомствам контролировать гидрологическую обстановку. Из-за большого количества осадков, которые выпали в феврале, есть опасность паводков.

Начальник управления по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций Сергей Грачев заявил, что пока все хорошо. В реках уровень воды в пределах нормы, а в самих водоемах нет скопления льда.

- Мониторинг гидрологической обстановки на территории города осуществляется путем замера уровней воды гидрологическими постами, расположенными на реках Подкумок и Аликоновка, уровневых отметок на Эшкаконском водохранилище и метеоданных о прогнозе неблагоприятных погодных явлений и количестве выпавших осадков, - пояснили в пресс-службе.