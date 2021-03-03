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Власти Михайловска построят кинотеатр под открытым небом на улице Ленина

Летний кинотеатр входит в план благоустройства города
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Летний кинотеатр

Летний кинотеатр

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта сообщило, что скоро в рамках проекта «Жилье и городская среда» облагородят сквер у площади Ленина.

Власти обновят плитку, развернут кампанию озеленения, установят скульптуры. А также благоустроят кресла для уличного кинотеатра - площадки с огромным экраном. Жители Михайловска смогут бесплатно смотреть фильмы на свежем воздухе.

- По поручению Губернатора края работы на всех объектах благоустройства, которые запланированы к реализации на этот год в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, необходимо завершить до 1 августа, - сказано в сообщении пресс-службы.

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