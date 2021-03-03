Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Студенты колледжей Ставрополья осенью сдадут всероссийские проверочные работы

Такое решение приняло министерство образования Ставропольского края
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сдача экзамена

Сдача экзамена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба министерства образования края опубликовала сообщение о том, что в сентябре 2021 года студенты колледжей будут обязаны сдать ВПР. Это касается первокурсников и студентов по общеобразовательным и по профильным предметам.

Проверочные работы призваны определить уровень и качество полученного среднего образования. Около 20 тысяч студентов пройдут такой экзамен.

Напомним, преобразовательные процессы в области образования в Ставропольском крае происходят в рамках выполнения нацпроекта "Образование".

Образование