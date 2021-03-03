Министерство ЖКХ Ставрополья объяснило зависимость ЖКУ от количества жильцов

Карикатура на ЖКХ Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края заявило, что объемы потребления воды, света и газа напрямую зависит от количества жильцов многоквартирного дома. Это потребление фиксируется счетчиками.

- Плата за содержание общего имущества (в нее включаются расходы на управление домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества) не зависит от количества жильцов, - заявили в пресс-службе.

Существует единая норма Жилищного кодекса, по которой следует, что расходы на содержание имущества рассчитывается именно на квадратный метр.