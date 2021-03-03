В Ставропольском крае отремонтируют 96 километров дорог за 548 миллионов

Дорожные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в 2021 году обновят межмуниципальные и региональные дороги. В общей сложности это составляет 96 километров асфальта.

Для восстановительных работ из регионального бюджета выделят 548 миллионов рублей.

Напомним, модернизация транспортной сферы реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в рамках программы на Ставрополье вводят интеллектуальную систему, которая поможет в регуляции ситуации на дорогах.