Снегопады на Ставрополье в феврале вовсе не рекордные - Гидрометцентр

Уборка снега Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеканал "СвоёТВ" передает слова ведущего синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светланы Пьяновы.

Она опровергла утверждение о рекордном уровне осадков с 2014 года, а также фразу о "самом снежном феврале за последние 40 лет".

- Февраль 2021 года был далеко не самым снежным за последние 40 лет. Максимальная высота снежного покрова в минувшем месяце составила 25 сантиметров. Были годы, когда этот показатель составлял и 30 сантиметров, а в 2014 году высота снежного покрова достигала 76-79 сантиметров, - заявила эксперт.