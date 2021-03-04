Последние новости Ставрополя на 4 марта 2021: кого коснулось смягчение коронавирусных ограничений

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 4 марта 2021 года в Ставрополе и крае.

Жительница Труновского района судится с магазином, в котором она поскользнулась и упала на мокром, грязном полу. Юрист оценил ее шансы получить компенсацию более чем в 100 тысяч рублей.

Количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 ставропольцев достигло 66322 человек. Полностью завершили иммунизацию 32210 человек. Тем временем, общее число зараженных составило 47575, умерших - 1095.

Коммунальная техника продолжит работать на улицах Ставрополя круглосуточно. Несмотря на то, что 4 марта осадки прекратятся, ситуация на дорогах остается сложной - ведь такого снежного начала весны в регионе не было лет 40!

Смягчены некоторые коронавирусные запреты. В частности, возобновлена работа гостиничного бизнеса и отменено ограничение по количеству посетителей концертов, спектаклей и выставок.