Погода в Ставрополе 4 марта 2021 года: кратковременное улучшение

Погода в Ставрополе 4 марта 2021 года немного улучшится: снегопад прекратится, ветер стихнет с 20 до 8-10 м/с, в дневные часы воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. Глядя за окно, сложно поверить, что ровно год назад в Ставрополе стояла 20-градусная жара!

Сейчас коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме (круглосуточно, в три смены) за первые дни весны уже выпало почти 20% (7 мм) от месячной нормы осадков (41 мм). К тому же, погода в марте будет быстро меняться: в частности, ближайшие три дня будут очень теплыми, а потом температура опять резко рухнет до нуля и ниже.