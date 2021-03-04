Пять человек скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных достигло 47695. Также за последние сутки от инфекции скончались 5 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1100.

За прошедшие сутки еще 191 человек снято с меднаблюдения в связи с выздоровлением. Так, число тех, кто смог победить болезнь сейчас составляет в крае 43,8 тысячи человек.

С начала пандемии проведено 1 миллион 363 тысячи тестирований на коронавирус. Выявлены новые случаи передачи инфекции, заболевшим оказывается медицинская помощь. - Вирус по-прежнему представляет опасность. Защититься от него помогают вакцинация и соблюдение требований эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте!