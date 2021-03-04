На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных достигло 47695. Также за последние сутки скончались еще пять человек. Число умерших достигло 1100. Есть и хорошие новости: за последние сутки выздоровели 191 пациент.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что почти 1400 жителей Ипатовского округа Ставрополя вакцинировались от COVID-19.

В городском округе развернулась кампания добровольной вакцинации. Почти 600 человек из них - пожилые люди старше 60 лет, которые составляют группу риска. Это около 40% от общего числа вакцинированных.