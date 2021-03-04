В Ставрополе появится школа зимних видов спорта вместимостью 800 человек

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе началось строительство масштабной школы зимних видов спорта по фигурному катанию и хоккею «Наследие».

Школа появится в Северо-Западной части города, на участке с развитой транспортной инфраструктурой и удобными подъездными путями, что позволит легко добираться туда всем желающим. Вместимость – 800 человек.

Это позволит организовывать грандиозные выступления. А дети разных возрастов станут обучаться зимним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к концу 2021 года в регионе появится 29 медицинских учреждений.

Программа модернизации здравоохранения предусмотрена на период с 2021 по 2025 год. Уже сейчас в регионе приступили к проектировке объектов здравоохранения первичного звена.