На Ставрополье к 4 марта от коронавируса вакцинировались более 67 тысяч человек

Полностью привиты 33012 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1434 человека Фото: Архив "КП"

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 уже иммунизированы 67153 человека.

Полностью привиты 33012 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1434 человека. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться.

Таких уже 32015 человек, из них 1035 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП- Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных достигло 47695.

Также за последние сутки скончались еще пять человек. Число умерших достигло 1100. Есть и хорошие новости: за последние сутки выздоровели 191 пациент.