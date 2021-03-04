На Ставрополье прибыл замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ на Ставрополье прибыл заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Вместе с Владимиром Владимировым он посетит ряд объектов курортной, социальной инфраструктуры.

На Ставрополье глава федерального ведомства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития эколого-курортного региона КМВ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с рабочей поездкой на Ставрополье прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин. Во время визита вместе с губернатором региона он посетит ряд территорий нашего края.

Руководителю Минспорта РФ представят потенциал и перспективные планы развития спортивной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.