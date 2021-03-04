Так, 5 и 6 марта 2021 года пройдут без осадков, без ветра. Ночью прогнозируются небольшие морозы

Долгожданная весна еще не успела начаться, но мини-отпуск уже можно планировать. Ведь впереди ставропольцев ждет Международный женский день. А в России он традиционно объявлен нерабочим.

Хорошая новость для всех жителей нашего региона: в Ставропольском крае в выходные дни установится теплая погода. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.

Так, 5 и 6 марта 2021 года пройдут без осадков, без ветра. Ночью прогнозируются небольшие морозы. Но уже 7 марта город накроет очередной холодный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега. Также усилится ветер. Синоптики обещают метель, туман, гололед.

- Снова грядет понижение температуры ночью. А вот 8 марта все будет уже не так уж и плохо. Ожидается небольшой снег, ночью, возможно, придется ждать усилие мороза до -3. А днем прогнозируется +5, без осадков, - прокомментировала Светлана Пьянова.