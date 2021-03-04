В Георгиевске 4 марта тушат здание бывшего винзавода

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Инцидент произошел днем, 4 марта в центре Георгиевска Георгиевского городского округа Ставрополья. Там очевидцы сообщили о том, что горит здание бывшего винзавода.

Погибших и пострадавших в этом инциденте, к счастью, нет. Дело в том, что завод неработающий.

- Спасатели оперативно выехали на пожар, оказалось, что горит кровля. В 11:03 зафиксирована локализация огня на 70 кв.м, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.