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В Георгиевске 4 марта тушат здание бывшего винзавода

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Инцидент произошел днем, 4 марта в центре Георгиевска Георгиевского городского округа Ставрополья. Там очевидцы сообщили о том, что горит здание бывшего винзавода.

Погибших и пострадавших в этом инциденте, к счастью, нет. Дело в том, что завод неработающий.

- Спасатели оперативно выехали на пожар, оказалось, что горит кровля. В 11:03 зафиксирована локализация огня на 70 кв.м, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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