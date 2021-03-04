На Ставрополье медики впервые провели анализ активности эндотоксина

Новое достижение ставропольских медиков. На базе краевой клинической больницы впервые у пациента взяли анализ активности эндотоксина, или тест ЕАА. Он незаменим при лечении сепсиса – опасного для здоровья и жизни состояния. Об этом рассказал губернатор региона.

Тест готов уже через полчаса – это дает врачам возможность в считанные минуты принять меры, если есть летальные риски, определить, какие у организма ресурсы для борьбы с инфекцией, и выстроить тактику лечения.

- Теперь такой анализ доступен пациентам нашего края. Еще раз спасибо ставропольским врачам за профессионализм! Продолжаем работать, чтобы в больницы края приходили передовые технологии и самое современное оборудование, - поделился Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных достигло 47695. Также за последние сутки от инфекции скончались 5 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1100.