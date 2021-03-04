Банк Уралсиб попал в десятку по количеству выданных кредитов для малого и среднего бизнеса

Фото пресс-службы банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. По мнению аналитиков агентства Эксперт РА, его позиция 9-а в рейтинге за 2020 год. В сумме количество выданных кредитов составило 57,8 млрд рублей.

За год эксперты проанализировали деятельность 40 кредитных организаций. Около 70 процентов долговых обязательств субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года приходилось именно на них.

К слову, банк Уралсиб активно развивает удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Он формирует комплексную экосистему для предпринимателей, включающую широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»